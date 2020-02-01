Akrep – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok aşk meşk, yaratıcılık gerektiren konular ve varsa çocuklarınız üzerine yoğunlaşmaya başlayacak. Daha çok bu konulara kafa yorabileceksiniz. Eğer işiniz yaratıcılık gerektiren bir işse, bu süreçte ilham perileri hep çevrenizde olacaktır.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatınızda, birlikte çalıştığınız kişilerle daha samimi, sıcak ilişkiler kurabileceksiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili daha keyifli ve de güzel bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Bu dönem beslenme alışkanlarınıza biraz daha dikkat etmenizde fayda var, belki bir destek alabilirsiniz veya diyete başlayabilirsiniz. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır. Sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Bu nispeten iyi bir haber çünkü uzun süredir, gelen para gidiyordu, finansal anlamda daha fazla mücadele, stresli bir süreçti ama bu dönem bitti! 31 Mart’a kadar lütfen trafikte daha dikkatli olun, aracınızın bakımınızı, ıvırını, zıvırını aksatmayın. Özellikle bu hafta sonuna doğru hesapta olmayan bir yolculuk gündeme gelebilir, bu bir arkadaşınızın düğünü, nişanı için olabilir veya arkadaşlarla seyahat şeklinde olabilir. Elinizdeki bir ürünü pazarlamak, reklamını yapmak, strateji oluşturmak için de harika bir dönemde olacaksınız. Hayatınıza hız ve heyecan katacak sözleşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Kuzenlerinizin veya kardeşlerinizin hayatında iş konularında özellikle olumlu gelişmeler meydana gelebilir. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanızın biraz karışmasına olumsuz etkisi olabilir, karar verme mekanizmanızı doğru dürüst çalışmayabilir, eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir. Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki… Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir, onlardan mail, sms yoluyla haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çoksa, gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin. 23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Akrep’ler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.