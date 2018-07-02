Akrep – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede oldukça sosyalleşecek, türlü davetlere katılacak, bol bol eller havaya yapacak, tiyatro, konser..vb gibi bir çok aktiviteye katılacak, arkadaşlarınızdan çok güzel destekler ve yardımlar göreceksiniz.

İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabilecek, primler, ödüller alabileceksiniz. Geleceğe yönelik iyi dilekleriniz ve umutlarınız gerçekleşmeye başlayacak. Bende sizlerle beraber şimdiden heyecanlandım, bir yükselen Akrep olarak. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın odaklanacağı konular; ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım veya satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine olacaktır. Tutulma ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz.

Tutulma ile birlikte ailenizden veya kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır.