Akrep – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatında parlama, mücadele, efor, stres dönemi başlıyor. Gözünüz korkmasın, çok daha fazla çalışacağınız, yaptıklarınızla çok daha fazla dikkat çekeceksiniz. İş ve kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanıza az kaldı. Mars sizi bu konularda yükseltecek, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda zaferler kazandıracak sizlere. Rahatlıkla yöneticilerinizin dikkatini çekeceksiniz. Mars sayesinde sürpriz ve beklenmedik iş teklifleri, terfiler, projeler gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerden destekler görebileceksiniz.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım sahibi, hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz. 3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. İşte tatil planları yapma ve tatile çıkmak için harika zamanlar! Eşinizin yakın akrabaları, kardeşleri ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Bunun yanı sıra hukuksal konularda özellikle daha rahat bir şekilde anlaşma sağlayabilirsiniz. Özellikle tanıtım, reklam, medya, iletişim,pazarlama konularında maksimum fayda sağlayabileceksiniz. Statü sahibi, önemli kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Akrabalarınızla da daha uyumlu ilişkiler kurabileceksiniz. 8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. İş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkatli bir şekilde okumalı, üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir. Kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir. İşinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalı, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır.

23 Temmuz'da Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, iş ve kariyerinizi ilişkin konularda daha hızlı ve çabuk bir şekilde organize olabilecek, konuları daha kolay idare edebileceksiniz. Terfiler, yükselmeler sizleri bekliyor olacak. İş arayanlar ise, bu süreçte rahatlıkla iş bulabilecekler! 28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etki ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha çok keyif ve mutlu olacağınız bir süreç başlıyor sizler için. Bu konulardaki isteklerinizi daha net bir şekilde ortaya koyabilir ve destek bulabilirsiniz. Üstlerinizle kuracağınız keyifli ve olumlu ilişkiler sayesinde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bunun yanı sıra popülerliğiniz artıyor ve daha görünür olmaya başlıyorsunuz. İş arayanlar özellikle, güzellik, kozmetik, giyim, takı, organizasyonlar ile ilgili konularda işe başlayabilirler. Venüs kariyeriniz konusunda, size destek vermek için kolları sıvıyor.