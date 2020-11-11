Akrep – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu

Ay, gündüz saatlerinde Başak burcunda seyahat etmeye devam edecek.
Arkadaşlıklarınız ve sosyal çevrenizle ilgili konular ön planda olacaktır. Ay'ın boşlukta olacağı 13:58 ile 19:09 arasında girişeceğiniz işler sonuçsuz kalabilir. Önemli plan ve projelerinizi bu saat aralığına denk getirmemeniz daha iyi olacaktır. 19:10 itibariyle Ay'ın Terazi burcuna girişi ile içe dönük ve hassas bir ruh haline bürünüyorsunuz. Akşam saatlerinde bedensel ve ruhsal sağlığınıza iyi gelecek aktivitelere vakit ayırın.