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Akrep – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu

11 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 11, 2020
Akrep – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
11 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, gündüz saatlerinde Başak burcunda seyahat etmeye devam edecek.

Arkadaşlıklarınız ve sosyal çevrenizle ilgili konular ön planda olacaktır. Ay'ın boşlukta olacağı 13:58 ile 19:09 arasında girişeceğiniz işler sonuçsuz kalabilir. Önemli plan ve projelerinizi bu saat aralığına denk getirmemeniz daha iyi olacaktır. 19:10 itibariyle Ay'ın Terazi burcuna girişi ile içe dönük ve hassas bir ruh haline bürünüyorsunuz. Akşam saatlerinde bedensel ve ruhsal sağlığınıza iyi gelecek aktivitelere vakit ayırın.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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