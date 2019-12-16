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Akrep – 16 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 16 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

16 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 16, 2019
Akrep – 16 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
16 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın kariyer evinizdeki seyahati göz önünde olmak ve yaptığınız işlerle takdir görmek istediğiniz bir güne işaret ediyor. Ay ve Merkür etkileşiminin etkisiyle gündüz saatleri zam ve terfiyle alakalı konuşmalar ve iş görüşmeleri yapmak için uygun.

Burcunuzda seyahat eden yönetici gezegeniniz Mars sizi bir süredir savaşmaya ve mücadele etmeye zorluyor. Ay ve Mars karesi özellikle akşam saatlerinde hedeflerinize ulaşabilmek adına verdiğiniz savaşın şiddetini arttırabilir. Kariyerinizi zedeleyecek davranışlarda bulunmayın.

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