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Akrep – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2019
Akrep – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Gündüz saatlerinde on ikinci evinizde seyahat etmeye devam edecek olan Ay iç dünyanızla ilgilenmeniz gerektiğini gösteriyor. Ay ile Güneş arasındaki destekleyici açının etkisiyle kendinizi ve değer yargılarınızı daha iyi tanıyabilirsiniz.

Akşamüstü itibariyle Ay burcunuza giriş yapacak. Son bir kaç gündür yaşadığınız içe dönük ve karamsar ruh hali dağılmaya başlayacaktır. Kova burcundaki Venüs, Boğa burcundaki Uranüs ve Akrep burcundaki Ay arasındaki sert etkileşimin etkisiyle ailenizle problemler yaşayabilirsiniz, özellikle annenizin kalbini kırmamaya çalışın.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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