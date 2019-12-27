Akrep – 27 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

İletişim evinizde meydana gelen Güneş ve Jüpiter kavuşumu bugün katılacağınız eğitimlerden verim alabileceğinizi gösteriyor. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz, ancak söz konusu duygularınız olduğunda durum aynı olmayacaktır.

Ay, zaten Oğlak burcunda duygularını ifade edemeyen bir konumdayken bugün, Satürn ve Plüton'la kavuşum yapacak oluşu duygularınızı bastırabileceğinizi gösteriyor. Mantığınızın sesini dinlerken duygularınızı tamamen göz ardı etmemeniz adına özel hayatınızla alakalı önemli kararlarınızı bugün almamanızda fayda olabilir.