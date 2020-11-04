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Akrep – 4 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 4 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 4, 2020
Akrep – 4 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
4 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

İkizler burcundaki seyahatine devam eden Ay, finansal durumunuzla ilgili konuları ön plana taşıyor.

Kredileriniz, borçlarınız ve ortaklaşa gelirlerinizle ilgili konular gündemde olacaktır. Hayatın derin yönlerine merak sarabilir, okult konular üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Ay, 16:48 itibariyle boşlukta seyahat etmeye başlayacak ve günün geri kalanında boşlukta seyahat edecek. Öğleden sonraki saatlerde kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Kontrol duygunuzu geride bırakmalı ve akışta kalmaya çalışmalısınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
4 Kasım 21:45’e kadar…
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