Akrep – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

İlişkiler anlamında destekleyici etkiler altındasınız. Ruhunuzu besleyen ve merhamet duygunuzu hissettiren birileriyle ilişkiye yönelmeye ve olumlu duygular yaşamayı sürdürebilirsiniz.

Koruma duygunuz yoğun bir sevgiye ve aşka dönüşebilir. Ayrıca ilişkinizde romantik ortamlar yaratmalısınız. Merkür bugünden itibaren maddi kaynaklarınızla ilgili alanda geri hareketini sonlandırıyor. Artık arıza ve aksaklıklar olmayacaktır. Ayrıca ilişkiler alanındaki akşam başlayacak Ay boşluğunda yalnız kalmayı tercih etmelisiniz.