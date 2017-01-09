Akrep – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi ve manevi bağınız olan birileriyle tartışmak veya yoğun iletişime girmek mümkündür. Kredi ve ödemelerle ilgili görüşmeler yapabilir, oranları değerlendirebilir, maddi krizleriniz mevcutsa bunları toparlamak için haberleşme yapabilirsiniz.

Ayrıca hayatınızdaki tüm maddi ve manevi krizlerle ilgili bilgi toplayabilir, uzman bir danışmandan fikir alabilirsiniz. Bilhassa su sporlarıyla ilgili yeni aktivitelere girişmek için çok uygun bir zamandasınız. Üstelik sanatsal bir konuda yayın yapmak veya etkinlikte bulunmak için doğru etkilere sahipsiniz.