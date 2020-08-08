Akrep – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. İletişim çatışmaları, yakın çevreniz ve komşularınızla büyük gerginlikler söz konusu olabilir. Özellikle sağlığınızı ilgilendiren konularda ekstra dikkatli olmanızda yarar var. Kan ile ilgili sorunlar, tansiyonla ilgili problemler de oluşabilir.

İlişkiler arenası da ekstra tehlikeli bir süreçte. Eğer bir partneriniz var ise aldanma, aldatma ya da onunla ilgili gizli bir takım işlerin ortaya çıkabilme ihtimali olduğunu da unutmayın. Arkanızdan dönen oyunlar da söz konusu olabilir. Arkanızdan iş çeviren kişilerle yüzleşmeniz gerekebilir. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars olumlu etkileşimi devrede olacak. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, ticaret, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, hukuksal konularla ilgili hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Bu hafta sürpriz seyahatler söz konusu olabilir. Vizyonunuzu genişletecek kimselerle bir araya gelebilirsiniz.