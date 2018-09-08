Akrep – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizde bir hareketlenme başlıyor. Bu yer değiştirme, taşınma, evinizin içinde bir değişimin yanı sıra, güvenlik tedbirlerini de arttırabilirsin.

Aile içi ilişkilerde gerginliklerden uzak durmalı, olası sorunları daha makul seviyede bir enerjiyle büyük tartışmalara dönüştürmeden çözmekte fayda var. Evinizde ateşli aygıtlara, keskin aletlere de dikkat etmeli. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Önemli bir sözleşme veya anlaşmanın işaretine benziyor. Bu kariyerinize ilişkin alabileceğiniz güzel bir haber, telefon veya e-posta da olabilir. Yakın çevrenizden, arkadaşlıklarınızdan, dostlarınızdan fikirsel anlamda güzel destekler görebilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz veya kursa ya da en azından bununla ilgili daha kararlı davranabilirsiniz.