Akrep – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, projenin teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır.

Size yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. Bu nispeten iyi bir haber çünkü uzun süredir, gelen para gidiyordu, finansal anlamda daha fazla mücadele, stresli bir süreçti ama bu dönem bitti. 31 Marta kadar lütfen trafikte daha dikkatli olun, aracınızın bakımınızı, ıvırını, zıvırını aksatmayın. Özellikle bu hafta sonuna doğru hesapta olmayan bir yolculuk gündeme gelebilir, bu bir arkadaşınızın düğünü, nişanı için olabilir veya arkadaşlarla seyahat şeklinde olabilir. Elinizde ki bir ürünü pazarlamak, reklamını yapmak, strateji oluşturmak için de harika bir dönemde olacaksınız. Hayatınıza hız ve heyecan katacak sözleşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Kuzenlerinizin veya kardeşlerinizin hayatında iş konularında özellikle olumlu gelişmeler meydana gelebilir.