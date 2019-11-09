Akrep – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sözleşmelere, anlaşmalara işaret etmekte bu Dolunay. Bu daha çok hukuksal bir kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma olabilir. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok ise bu Dolunay zamanı bazı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz. İlişkilerinizde veya ortaklıklarınızda beklenmedik sürpriz, ani gelişmelere hazır olun. Bu alanda yeni kararlar alabilirsiniz düzen getirmek adına. Hafta boyunca anlaşmalardan, sözleşmelerden yana şansınız açık olacak. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve olası imza işlerinizde her şeyi defalarca dikkatli bir şekilde okuyun, okutun ve kendinizden emin iseniz atın imzalarınızı. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, kendinizi ifade ederken zorlanabileceğinizi, kelimelerinizin doğru bir şekilde doğru noktalara gidemeyeceğine işaret etmekte. İletişim ve anlaşma problemleri yaşayabilirsiniz.