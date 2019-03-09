Akrep – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. İmza atmak, ortaklık başlatmak için gayet uygun bir hafta. Eğer ilişkinizde, özel hayatınızda sıkıntılar var ise bunları düzeltmek adına harekete geçmek için de gayet uygun bir zaman dilimi. İnternetle ilgili bir takım iş projeleriniz var ise bu hafta bunları başlatmak için de gayet uygun bir hafta.

Krediniz onaylanmayabilir, zoraki ekstra ödemeler, harcamalarla uğraşmanız gerekebilir. Gerektiği anda nakit bulmakta zorlanabilir, bankacılık işlemlerinde stresli durumlar meydana gelebilir. Eğer finansal kaynak arayışı içindeyseniz destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda!