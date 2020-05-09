Akrep – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk hayatınız canlanmaya başlıyor, cinsel enerjiniz yavaş yavaş yükseliyor. Sportif faaliyetlere katılabilirsiniz. Zaman zaman sabrınızın test edildiğini düşünebilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda stresli koşullar olabilir. İlişkilerinizi temeli daha çok cinsellik olabilir. Bu süreçte hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için, vücut enerjinizi ve kaslarınızı çalıştıracak aktivitelere yönelebilirsiniz. Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız 28 Haziran’a kadar gökyüzü sizi destekleyici bir pozisyonda olacaktır. Bu dönemde olası başlayan ilişkilerimiz daha tutku ve ihtiras dolu olacaktır. Yalnız özel hayatınızda kafanız karışabilir, gerçekçi olmayan ilişkiler içine de çekilebilirsiniz. Gücünüzü, enerjinizi gerçekçi, ayakları yere sağlam basacak şekilde kullanmaya özen gösterin. Romantizm yaşamaya çalışırken kendinizi garip bir kavganın içinde bulmayın.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar devam edecek. Parasal konular, harcamalar, krediler, burslar, nafaka, prim, burs gibi konularda bazı gecikme ve engeller söz konusu olabilir bu süreçte. Size düzenli olarak gelen ödemelerinizde bazı aksaklıklar söz konusu olabilir. Nafakalar, burslar geç ödenebilir mesela. Ya da almayı düşündüğünüz kredi oranı pat diye yükselebilir. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Bu süreçte yakın çevreniz ve kardeşlerinizle para getirmesi olası planlarınızda bazı yavaşlamalar, aksaklıklar olabilir. Para getirecek projeleriniz ve fikirleriniz olabilir ama bunları hayata geçirmek için ihtiyacınız olan kontaklar yada fırsatlar istediğiniz anda gelmeyebilir. Bu dönemi işleri geliştirmek, projeleri yapılandırma süreci gibi değerlendirebilirsiniz. Ya da çıkması hedeflediğiniz tatil ve seyahatleri başka zamanlara organize etmeniz gerekebilir.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ödemeler, borçlar, krediler, eşinizin, ortağınızın, partnerinizin finansal koşullarıyla ilgili bilgi alışverişleri, konuşmalar, sözleşmeler, anlaşmalar ön planda olacak. Kredi almak için başvuru yapabilirsiniz, miras, nafaka gibi konularda orta yolucu bulucu mantıklı çözüm yollarına gidebilirsiniz. Eşinizin finansal konuları ile ilgili keyifli haberler alabilirsiniz. Bu dönem finansal anlamda sonradan ödemeli kaynak arayışlarınız güzel bir şekilde sonuçlanabilir. Olası borçlarınızı rahatlıkla taksitlendirebilirsiniz. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. Aile içinde geçmişe ait çözülmemiş konuların tekrar gündeme geleceğine işaret eden Satürn, 4. evinizden geçmekte. Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönem, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır. Yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik, evraksal gecikmeler yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olarak yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise daha önce almayı planladığınız, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir. Yalnız dibe vurmamaya, depresyona girmemeye özen gösterin. O kadar dibe dalabilir, kendinize dönebilirsiniz ki size ulaşmak çok zor olabilir.