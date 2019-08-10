Akrep – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda, mücadele ve efor sarf edeceğiniz alanlar sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar olacak. Bu dönemde hali hazırda bazı arkadaşlarınızla ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilecektir.

Sosyal çevrenizi idare ve organize etme görevi size düşebilir. Tabi iyi etkileri de mevcut, mesela daha aktif, sosyal, hareketli ve girişken olacak, hayatınıza yeni dostluklar, arkadaşlıklar katabileceksiniz. Mars sizin sosyal anlamda daha fazla öne çıkmanıza neden olacak. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım ve satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine olacaktır. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz.