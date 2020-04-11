Akrep – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ile Plüton gerginliği özellikle kendinizle ilgili zorunlu bir yapılanma içine girebileceğinize işaret ediyor. Bu diyet, spor gibi şekilde olabilir. Yurt dışı, hukuksal konular, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim gibi konularda bir takım zorluklarla mücadele etmeniz gerekebilir.

Yayıncılık, haberleşme, medya, televizyon, hukuksal konular, yabancılar, yurt dışı bağlantılı işlerde hedeflerinize ulaşmanız için gerekli desteği alabileceksiniz. Bu alanlarda hem saygı hem de kazanç elde etmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni bir iş, terfi, teklif gelebilir. Yalnız ortam veya şartlar henüz çok net veya kesin olmayabilir bu yüzden karar vermek veya işle ilgili bir şeylere imza atmak için bir 3-5 gün beklemekte fayda var. İş ve kariyerinizi ilişkin konular ön planda olacak, terfi alabilir, önemli projelerin başına geçebilir, iş teklifleri alabilir, iş hayatında bir süredir sizi zorlayan koşulların artık sonuna gelebilirsiniz. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bu dönem yeni sağlam iş ilişkileri kurabilirsiniz, eğer yalnızsanız ciddi ilişkiler kapınızı çalabilir. Yaptığınız işe yeni ortaklar bulabilirsiniz, size destek olacak kişilerle sürekli bir araya gelebilirsiniz