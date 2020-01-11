Akrep – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs, size dolu dizgin, romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere kolları sıvamış vaziyette. Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar bu hafta sizlere sürpriz iş teklifleri, projelerinizin kabulü, oyunculuk teklifleri, gelebilir.

Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize daha fazla yönelebileceksiniz. Birliktelikleri olanları ise romantik dakikalar geçirebilecekleri güzel bir hafta bekliyor. Yalnız bu dönemde lükse olan düşkünlüğünüz artabilir, paranızı daha kolay düşünmeden harcama eğiliminde olabilirsiniz. Bu dönem eğer hamile kalmak gibi bir niyetiniz var ise, gökyüzü bu konuda sizi destekler pozisyonda olacak. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz, hayatınızda ön plana çıkacak olan, iletişim yoğunlaşacağı, bilgi alışverişin artacağı konular ev, yuva, aile, yerleşim, yer değiştirme, alım-satımla ilgili konular olabilecektir. Bu bir aylık süreçte, evinizi değiştirmek için araştırmalar yapabilir, evinizde bazı mini tadilatlar yapabilirsiniz. Ailenizle çok daha fazla vakit geçirebilir, onlara yardım ve destekle bulunabilirsiniz. Bazılarınız ev satın alabilir, bazılarınız satabilir.