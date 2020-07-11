Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Akrep – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 11, 2020
Akrep – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
13 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Öncelikle sağlık diyoruz, migren, panik atak, çarpıntı ve bilimum psikolojik kökenli rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Bunun yanı sıra özellikle uğraştığınız işinizle ilgili iletişim sıkıntıları gündeme gelebilir, postalar karışabilir, iletişim ağında problemler meydana gelebilir.

Bu hafta işinizle ilgili önemli bir krizi çözmeniz gerekebilir. Bunun çözümü içinde olaylara dışarıdan farklı bir gözle ve farklı bir çözüm yolu üretmekten geçmektedir aslında. Bunu yapabilirseniz minimum zararla geçiştirebilirsiniz. İşiniz, iş yapış şeklinizle ilgili değişik, farklı tarzda yaklaşımlara da açık olmanızda yarar var. Hafta boyunca kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, komşularınızla olan iletişimde kelimeleri nasıl kullandığınıza dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi birden amansız bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güneş ile Plüton sert etkileşimde: Burçları neler bekliyor?
Mars Koç burcunda: Liderler kapışacak!
Kova çağı nedir?