Akrep – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Öncelikle sağlık diyoruz, migren, panik atak, çarpıntı ve bilimum psikolojik kökenli rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Bunun yanı sıra özellikle uğraştığınız işinizle ilgili iletişim sıkıntıları gündeme gelebilir, postalar karışabilir, iletişim ağında problemler meydana gelebilir.

Bu hafta işinizle ilgili önemli bir krizi çözmeniz gerekebilir. Bunun çözümü içinde olaylara dışarıdan farklı bir gözle ve farklı bir çözüm yolu üretmekten geçmektedir aslında. Bunu yapabilirseniz minimum zararla geçiştirebilirsiniz. İşiniz, iş yapış şeklinizle ilgili değişik, farklı tarzda yaklaşımlara da açık olmanızda yarar var. Hafta boyunca kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, komşularınızla olan iletişimde kelimeleri nasıl kullandığınıza dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi birden amansız bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz.