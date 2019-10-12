Akrep – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Sizin çok da söz hakkı olamayacağınız bazı iş koşulları içine itebilir ama olası en güzel yanı ise, bulunduğunuz çevreden kaçmak için bir hafta sonu kaçamağı yapabilirsiniz.

Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Özel hayatınızla ilgili hayal kırıklığı, yanlış ifadeler, yanlış anlamalara karşı da dikkatli olunmasında yarar var. Olmayacak insanlara olmayacak değerler verebilir ve akabinde siz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yine gereksiz lüks harcamalardan da kaçınmanızda yarar var bu hafta.