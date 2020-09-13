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Akrep – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 13, 2020
Akrep – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
14 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır.

Bu yeni ay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak içinde olmak için harika etkiler mevcut. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Önemli bir sözleşme veya anlaşmanın işaretine benziyor. Bu kariyerinize ilişkin alabileceğiniz güzel bir haber, telefon veya e-posta da olabilir. Yakın çevrenizden, arkadaşlıklarınızdan, dostlarınızdan fikirsel anlamda güzel destekler görebilirsiniz. Ya da bir eğitime başlayabilirsiniz veya kursa ya da en azından bununla ilgili daha kararlı davranabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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