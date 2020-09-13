Akrep – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır.

Bu yeni ay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak içinde olmak için harika etkiler mevcut. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Önemli bir sözleşme veya anlaşmanın işaretine benziyor. Bu kariyerinize ilişkin alabileceğiniz güzel bir haber, telefon veya e-posta da olabilir. Yakın çevrenizden, arkadaşlıklarınızdan, dostlarınızdan fikirsel anlamda güzel destekler görebilirsiniz. Ya da bir eğitime başlayabilirsiniz veya kursa ya da en azından bununla ilgili daha kararlı davranabilirsiniz.