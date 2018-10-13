Akrep – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Para, finans, bütçe konuları yaşamınızın sıkıntılı anları olabilecek. Para yüzünden gerilebilir, ödemeler gelmeyebilir, para yüzünden tartışmalar yaşamaya açıksınız, dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Bu hafta riskli yatırımlar için hiç uygun değil, borç vermek ve almak için de. Para yüzünden ne kendinizi ne de bir başkasını kırın, bu konularda her türlü fikre ve desteğe açık olun, gereksiz yere insanlara acıyıp para kaybetmeyin ve kandırılmayın. Merkür/Neptün etkileşimi ile özel hayatınızla ilgili hayal kırıklığı, yanlış ifadeler, anlamalara karşı da dikkatli olunmasında yarar var. Olmayacak insanlara, olmayacak değerler verebilir ve akabinde siz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yine gereksiz lüks harcamalardan da kaçınmanızda yarar var bu hafta. Venüs ise burcunuzda tüm hızıyla geri gitmeye devam ediyor. 17 Kasım’a kadar estetik yaptırmak, dövme yaptırmak için uygun değil. Bu dönem kendinizi biraz yalnız ve sevgisiz hissedebilir ve bu yüzden yanlış kişilerle olmayacak ilişkiler içine girebilirsiniz, sonrasında pişmanlık söz konusu!