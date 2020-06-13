Akrep – 15 Haziran Haftalık Burç Yorumu

15 Haziran haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. 9. evinizde geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir, eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin. Merkür Retrolarında sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır dikkat etmekte yarar var. Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz, eğer ithalat ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir.