Akrep – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blog ile ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek için de destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için 2 Ağustos’tan sonra bir zamanı beklemenizde fayda var, zira Merkür Retro!

Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. İletişimle ilgili problemler pik yapabilir bu hafta. Bunun yanı sıra özellikle komşularınız, kardeşleriniz ve yakın çevrenizde ki özellikle kadınlarla ilişkilerinizde kriz yönetmeniz gerekebilir. Çevrenizdeki insanlara karşı katı, soğuk ve geçimsiz davranmamaya özen gösterin. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. İş hayatınızda küs ve problemli olduğunuz kimselerle barışmak, kırılan kalpleri onarmak için çaba sarf edebilirsiniz. Venüs/Plüton etkileşimi ile özellikle anlaşmalar imzalamak, fikir tartışmalarına girmek, pazarlama, reklam konuları ile ilgilenmek için pek uygun bir hafta değil. İletişim araçlarında sıkıntılar meydana gelebilir.