Akrep – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ailenizi mutlu edebilir ve dolayısı ile siz de mutlu olabilirsiniz. Ailenize hediyeler alabilir, onlara pek çok konuda destek olabilirsiniz. Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir. Onlarla birlikte vakit geçirmek, önümüzdeki ortalama bir ay hayattan çok daha fazla keyif almanızı sağlayabilir.

Bunun yanı sıra yaşadığınız alanı, evi, odanızı düzenleyebilir, boyayabilir, yeni eşyalar alabilir, kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şekilde dekore edebilirsiniz. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Finansal anlamda büyük yatırımlardan, riskli koşullardan uzak durmanızda yarar var, kayıplar getirebilir. Özellikle borsa, şans oyunları gibi spekülatif konulardan uzak durun. Biraz bütçenizi denetim altına almanızda da yarar var elbette. Maddi anlamda kendinize çeki düzen vermeli, paranızı idareli bir şekilde kullanmalısınız. Olası en iyi etkisi ile, maddi anlamda yatırım yapmak olabilir ama siz yine de dikkatli olun bence.