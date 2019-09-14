Akrep – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de iletişim, yayıncılık, reklam, pazarlama konusunda yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan gelecek olan güçlü desteklere işaret etmekte. Arkadaşlarınızla girişeceğiniz her türlü iş başarıya ulaşabileceğinizi gösteriyor.

Bu hafta Terazi burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Bu konuları daha çok para, kazançlar, riskli yatırımlar, özel hayatla ilgili alanda yaşayabilirsiniz. Maddi konularda şansınıza gereksiz yere çok güvenebilir, har vurup harman savurabilirsiniz. Yapmayın! Paranızı riskli yatırımlarda, borsa, spekülatif yatırım araçlarında değerlendirmemenizde fayda var. Maddi konularda hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Keza özel hayatınızla ilgili de hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Konu para yüzünden ya da güven yüzünden olabilir.