Akrep – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok aşk meşk, yaratıcılık gerektiren konular ve varsa çocuklarınız üzerine yoğunlaşmaya başlayacak. Daha çok bu konulara kafa yorabileceksiniz. Eğer işiniz yaratıcılık gerektiren bir iş ise, bu süreçte ilham perileri hep çevrenizde olacaktır. Aklınız fikriniz daha çok yaşamdan keyif almaya odaklı olacaktır. Hobiniz olan, hoşunuza giden bir konuda eğitim almaya karar verebilirsiniz bu dönemde.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular iş konuları, günlük işleriniz ve sağlığınıza ilişkin konular olacaktır. Hayatınızın bu konularını yönetmek için kolları sıvayabilirsiniz. Oldukça yoğun bir iş dönemine giriyorsunuz, bu kadar iş peşinde koştururken sağlığı da ihmal etmemelisiniz. İş değişikliği, yeni müşteriler, yeni projeler zamanı sizler için. Aslında genel anlamda tablo olumlu olmakla beraber sizlerde iş ile ilgili konularda yoğun bir tatminsizlik duygusu sarabilir de. Keza bu dönem check-up yaptırmak, sağlığınızla ekstradan ilgilenmek, kişisel gelişim çalışmalarına katılmak içinde uygun bir süreç, bunun yanı sıra diyet ve spora başlamak içinde keza öyle. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

Satürn sizin 4. evinizde hareket edecek. Bu dönem eve, yuvaya, yerleşime ait sorumluluklar artmaya başlıyor. Bazılarınız bu dönemde ailenizle çok daha fazla yakından ilgilenmeniz gerekebilir, onların bakımını üstlenebilirler. Bazılarınız ise ev sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirler. Satürn haritanızın tam da dip noktasından geçiyor olacak, yani hayatla, yaşamla yüzleşme zamanı bir nevi. Şu ana kadar kimdiniz, neler yaptınız, doğru adımlar attınız mı, kendinizle yüzleşme ve gelecekle ilgili sağlam adımlar zamanı artık sizler için. Boşa geçirecek ve vaktinizin olmayacağı bir süreç olacak. Dipteyim, sondayım, depresyondayım modu sürekli yakanızda bir çiçek misali takılı kalabilecek. Bu dönem ailenizle ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz, ailenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Aile içinde dudak uçurtan gizli bir takım konular, belgeler ortaya çıkabilir. Ha en güzel tarafı kendinize yeni bir ev alabilirsiniz ama kredisini nasıl ödersiniz orasını bilemiyorum tabi. Geçmişinizi, köklerinizi çok daha fazla sorgulayabilir, araştırabilirsiniz. Elinizde avucunuzda bir avuç toprağınız falan varsa bu dönem bu toprağı işletmek, kazanç elde etmek, yatırım yapmak için güzel zamandır. Kalıtımsal bir takım rahatsızlıklarınız varsa ve “Ohh bende çıkmadı” diye seviniyorsanız bir de Satürn ile tanışın bakalım! Kalıtımsal rahatsızlıkların hortlayacağı bir dönem olacak sizler için. Ailenizle de test edilebilirsiniz bu süreçte.