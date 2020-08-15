Akrep – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır.

Sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun, kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan isteklerinizi ve umut ettiklerinizi daha kolay bir şekilde elde etmeniz konusunda size destek olacaktır. İş hayatında kazandığınız gelirleri artırabileceğiniz keyifli proje veya tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra, arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz hareketlenmeye, iletişiminiz artmaya başlıyor. Yeni tanışmalar, yeni çevreler içine girmeye başlayacaksınız. Fakat arkadaşlarınızı bu dönemde daha fazla eleştirebilir, onlara akıl verebilirsiniz. Sosyal yaşamınızı düzenlemek için ideal bir süreçtir. Bu dönem sivil toplum kuruluşlarına, kulüplere, derneklere katılabilir, sosyal hayatınızı daha renkli bir hale de dönüştürebilirsiniz. Bu dönem oldukça dürüst, açık sözlü, objektif ve çevrenizdeki insanların adeta akıl hocası haline de dönüşebilirsiniz. İş hayatından kazandığınız gelirlerle de ufaktan artabilir.