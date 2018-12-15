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Akrep – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 15, 2018
Akrep – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
17 Aralık haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Hukuksal konularla ilgili gerginlikler olabilir. İletişim, haberleşme, haber alıp verme, yayıncılıkla ilgili konularla ilgili gelişmeler yaşayabilir, gergin bir ruh haliniz olabilir.

Yaratıcılık gerektiren konularda destekleyici, aşkla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Finansal anlamda harcamalara biraz dikkat! Güneş/Uranüs etkileşimi ile de kazançlarınızı arttırabilecek sürpriz, hesapta olmayan iş teklifleri ve projelerde gündeme gelebilir. Maddi anlamda sizi özgürleştirecek gelişmeler olabileceği gibi, iş değiştirmek için de gayet uygun bir dönem. Aniden iş ile alakalı farklı sıra dışı fikirler ve projeler gelebilir ve bunları hayata sokabilecek destekler arayabilirsiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile eğer yalnızsanız gayet romantik, çekici bir flört kapınızı çalabilir. Bu hafta yaptığınız her türlü işte yaratıcı esinlerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz. Sanatsal anlamda yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. Ama bu etki öncelikle sizlere var olan ilişkilerinizde huzur ve duygusallık eğer ilişkiniz yok ise de aşk getirmesini dilerim.

Burç Yorumları

Koç
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İkizler
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Aslan
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Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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