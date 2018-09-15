Akrep – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzde süreçte. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha bir çok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız.

10 Ekim’e kadar önemli sözleşme ve anlaşmalarınızı ertelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum, ha erteleyemediğiniz olası imza gerektiren konularda maddeleri dikkatli okuyun ve işinize gelmeyi çıkartın sözleşmeler içinden. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır. Şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Hafta boyunca yuvada ve ailenizde huzur bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına özellikle dikkat, evde ocağı söndürmeden, sigaranızı söndürmeden çıkmayın. Sigortalar atabilir, evde aletler bozulabilir. Taşınma sürecinde iseniz taşınırken eşyalarınız zarar görebilir. Bu hafta ailenize bir şeyleri ikna etmek pek mümkün gözükmüyor.