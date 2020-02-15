Akrep – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanızın biraz karışmasına, karar verme mekanizmanızın doğru dürüst çalışmamasına neden olabilir. Eğer bir seçim yapacaksanız, doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz.

Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir. Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki… Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir, onlardan mail, sms üzerinden haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çoksa, gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Partneriniz veya ortağınız size beklenmedik bir sürpriz yapabilecekken, yalnız olanlarınız fiziksel çekimin yoğun olacağı ilişkiler içine çekilebilirler. Özellikle bu alanda Mars ve Uranüs etkileşimi hakim olacağından dolayı, ortağınızla, partnerinizle ani, incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetler yüzünden büyük tartışmalara girmemeye özen gösterin. İkili ilişkilerde zorlanmalar, ego savaşı yüzünden gerginlikler söz konusu olabilecektir. Eğer iyi organize edilmez ise boşanmaya kadar gidebilir bu tartışmalar. Gelen ortaklık tekliflerini de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. İnsanlar sizlerle iş yapmak isteyecekler. Eski bir ortakla, eski bir partnerle sürpriz bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda ortak yürütmek üzere yeni bir iş teklifi gelebilir, elbette değerlendirin ama koşullar ancak birkaç haftaya kadar netleşmiş olabilecektir.