Akrep – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular tatil planları, nereye ne şekilde gitsem, rezervasyonlar, statü sahibi kişilerle birlikte olmak ve onlardan destek görmek mümkün olacaktır.

Bu bir aylık süreçte seminer verebilir, kalabalık gruplara seslenmeniz gerekebilir. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Seyahatlere çıkmak, yeni eğitimlere başlamak, hayatınız boyunca işinize yarayacak yeni bilgiler edinmek için harika bir hafta. Aşk konusunda ise eğer ki yalnızsanız iletişimin keyifle aktığı biriyle flört etmeye başlayabilirsiniz. İşiniz yazıp çizdiğiniz yaratıcı bir iş ise bu hafta özellikle çok verimli geçecek sizler için. Hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için sizi mutlu edecek kararlar alabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir hobinizin, ilgi alanınızın eğitimini almaya karar verebilir ya da seminerlere katılabilirsiniz.