Akrep – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların kendi kişisel yeteneklerinizi, motivasyonlarınızla ilgili olabileceğine işaret eder. Uyku dönemi sona erdi arkadaşlar, artık harekete geçme, girişimlerde bulunma, yaşamınıza hız katma zamanı! Şu dönem sizler için süper bereketli bir dönem, iyi kullanın.

Yalnız sakarlıklar ve minik kazalara da dikkat edin, işin içinde Mars var sonuçta. Daha dışa dönük, hareketli, sınırları zorlama isteğiyle dolup taşacaksınız. Cinsel anlamda da tam performans sergileyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte odak noktanız parasal konular, bütçe para kazanma, kazançları arttırma ile ilgili konular olacaktır. Para biriktirebilir, yatırım yapabilir, bütçenizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan maddi konularda üzerinize iyimser bir hava yerleşebilir, harcamalar konusunda biraz esnek, gevşek davranabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var.