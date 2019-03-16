Akrep – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

20 Mart’ta Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile beraber, bir ay boyunca odaklanacağınız konular iş konuları, günlük işleriniz ve sağlığınıza ilişkin konular olacaktır. Hayatınızın bu konularını yönetmek için kolları sıvayabilirsiniz. Oldukça yoğun bir iş dönemine giriyorsunuz, bu kadar iş peşinde koştururken sağlığı da ihmal etmemelisiniz.

İş değişikliği, yeni müşteriler, yeni projeler zamanı sizler için. Aslında genel anlamda tablo olumlu olmakla beraber sizlerde iş ile ilgili konularda yoğun bir tatminsizlik duygusu sarabilir. Keza bu dönem check up yaptırmak, sağlığınızla ekstradan ilgilenmek, kişisel gelişim çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç, bunun yanı sıra diyet ve spora başlamak için de keza öyle. Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle ilgi konular ön planda olacak. Bu konularla ilgili aşırı inatçı, dediğim dedik, ya hep ya hiç mantığında hareket etmek zarar verebilir, daha uzlaşması ve desteklere açık durmakta yarar var. Yine yalnız olanlar bu hafta aşktan yana şanslı sayılabilecek bir süreç, özellikle bu konu ile ilgili iletişim trafiğiniz artmaya başlayabilir.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.