Akrep – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içindeyseniz bu tutulma zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda.

Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Özel hayatınızda kafanız karışabilir, gerçekçi olmayan ilişkiler içine de çekilebilirsiniz. Gücünüzü, enerjinizi gerçekçi, ayakları yere sağlam basacak şekilde kullanmaya özen gösterin. Romantizm yaşamaya çalışırken kendinizi garip bir kavganın içinde bulmayın. Neptün ve Venüs’ün sert etkileşimi özellikle para, borç gibi konularda arkadaşlarınızla aranızda hayal kırıklıklarının oluşabileceğine işaret ediyor gibi görünüyor. Bir de unutmadan bu hafta birilerine finansal konularda borç verme veya kefil olma gibi durumlar için pek uygun değil. Bir şekilde mazeretinizi şimdiden hazırlayın.