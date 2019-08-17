Akrep – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede oldukça sosyalleşecek, türlü davetlere katılacak, bol bol eller havaya yapacak, tiyatro, konser gibi bir çok aktiviteye katılacaksınız.

Arkadaşlarınızdan çok güzel destekler ve yardımlar göreceksiniz. İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabilecek, primler, ödüller alabileceksiniz. Geleceğe yönelik iyi dilekleriniz ve umutlarınız gerçekleşmeye başlayacak. Ben de sizlerle beraber şimdiden heyecanlandım, bir yükselen Akrep olarak. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Yeni bir eğitime katılabilir, dil eğitimine başlayabilir, yakın çevrenizle ilgili görüşeceğiniz ve görüşmeyeceğiniz kişileri organize edebilirsiniz.

Bu hafta yeni bir yazıya, hikayeye başlamak, kitap yazmak, web sitesi açmak, satış işlerine girişmek için güzel bir hafta. Jüpiter desteği ile özellikle eski dostlardan, arkadaşlardan gelebilecek güzel desteklere işaret ederken, bu hafta daha çok sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, onlarla seyahat planları da yapabilirsiniz. Bu hafta dostlarınız tarafından birçok konuda çokça bilgilendirileceksiniz.