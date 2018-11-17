Akrep – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Önümüzdeki bir aylık süreçte odak noktanız parasal konular, bütçe, para kazanma, kazançları arttırma ile ilgili konular olacaktır. Para biriktirebilir, yatırım yapabilir, bütçenizi yenide yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan maddi konularda üzerinize iyimser bir hava yerleşebilir, harcamalar konusunda biraz esnek, gevşek davranabilirsiniz. Dikkatli olmasında fayda var. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda! Dolunayda Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Bu hafta parasal anlamda gereksiz risklerden, maceralardan uzak durmanızda yarar var. Para yüzünden partneriniz, sevgilinizle tartışmayın, kalp kırmayın, kumardan ve şans oyunlarından da uzak durmanızı tavsiye ederim. Ekstra para harcamanıza neden olabilecek gelişmeler olabilir, paranızı idare etmekte zorlanabilirsiniz. Keyfi, lüks tüketimlerinizde artabilir.