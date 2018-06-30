Akrep – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile aşk için yolculuklara çıkabileceğiniz gibi, yaratıcılık gerektiren alanlarda, hobilerinizde, sinema, tiyatro gibi konularda başarı elde etmeniz için size oldukça destek olacaktır. Ama yalnızsanız da oldukça romantik bir ilişki içine çekilebilirsiniz, sizden mesafe olarak uzakta yaşayan biri ile.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem kişisel girişimlerinizin hızla yol almalı, kariyer başarısı gibi etkilerin yanı sıra eğer ki yalnızsanız aşk konusunda da 5 yıldızlı bir haftaya giriş yapıyor olacaksınız. Biraz flörtöz ve şımarık davranmanızda gerçi olası ama problem yok, zaman zaman şımarmak sizin de hakkınız. Keza hamile kalmak, çocuk yapmaya karar vermek gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu hafta 4 ayak üstüne düşebileceksiniz, ben yerinizde olsam şansımı şans oyunlarında da abartmayarak tabii deneyebilirdim veya borsada falan. Eskiden yarım kalan işlerinizi tamamlamak ve paraya çevirmek için de harika bir hafta. Ya da eskiden hoşlandığınız ama size pas vermeyen biri ile de bu hafta yollarınız yeniden kesişebilir. Sizin pas vermediğiniz biri de olabilir bu.