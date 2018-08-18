Akrep – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin aşkı gösteren alanında meydana gelecek. Öncelikle yalnız olanlar için bu Dolunay, manevi tarafı güçlü, huzur veren, romantik, sevgi dolu bir partnerle yollarınızı kesiştirebilir.

Partneriniz var ise eğer bu aralar onunla çok daha romantik, sevgi dolu günler geçirebilirsiniz. Dolunay ile birlikte çok daha yaratıcı olabilir, sanatsal yeteneklerinizi harika bir şekilde sergileyebilirsiniz. Ya da Dolunay’la birlikte, sanatsal bir takım aktivitelere katılabilirsiniz. Eğer ki işiniz sahne önünde yaptığınız bir iş ise Dolunay ile birlikte yeni tekliflerde gelebilir. Dostlarınızla manevi olarak destek olabilir, onların sorunlarına çözümlerde üretebilirsiniz. Modunuz, yaşam enerjiniz epey yüksek seyredeceği bir hafta sizleri bekliyor. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız eğer 15 Eylül’e kadar destekleyici etkilerin olduğu bir dönemde olacaksınız.