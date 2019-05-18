Akrep – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir.

Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda! Paraya sorunları çözerek, engelleri aşarak kavuşabileceksiniz. Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ödemeler, borçlar, krediler, eşinizin, ortağınızın, partnerinizin finansal koşullarıyla ilgili bilgi alış verişleri, konuşmalar, sözleşmeler, anlaşmalar ön planda olacak. Kredi almak için başvuru yapabilirsiniz, miras, nafaka gibi konularda orta yolucu bulucu mantıklı çözüm yollarına gidebilirsiniz. Eşinizin finansal konuları ile ilgili keyifli haberler alabilirsiniz. Bu dönem finansal anlamda sonradan ödemeli kaynak arayışlarınız güzel bir şekilde sonuçlanabilir. Olası borçlarınızı rahatlıkla taksitlendirebilirsiniz.