Akrep – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Sözleşmelere, anlaşmalara işaret etmekte. Bu daha çok hukuksal, kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma olabilir. Eğer yalnızsanız, bir partneriniz yok ise bu Yeni Ay zamanı bazı sanal ortamda bile olsa yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz.

Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz. İlişkilerinizde veya ortaklıklarınızda beklenmedik, sürpriz ani gelişmelere hazır olun. Bu alanda yeni kararlar alabilirsiniz düzen getirmek adına. Hafta boyunca anlaşmalardan, sözleşmelerden yana şansınız açık olacak. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Fikirlerinizi projelerinizi bir süreliğine kendinize saklamanızda, etrafınızdaki insanlara anlatmamanızda yarar var, fikirleriniz düşünceleriniz çalınabilir. Yeni bir kitaba başlamak, yeni bir web projesine başlamak için ideal bir hafta olabilecek sizler için. Komşularınızla, kardeşlerinizle, yakın çevrenizle aynı fikirde buluşmak zor olabilir ve fikir tartışmaları neticesinde gerginlikler olabilir.