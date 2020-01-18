Akrep – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ev, yuva, aile konuları bu Yeni Ay’ın ilgileneceği konular arasında yer alacak. Evinizi yeniden dekore etmek, tadilat işleri ile ilgilenmek, yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Bunlar olası iyi etkiler fakat aile içinde özellikle erkek figürler ile çekişmelerden uzak durmak yerinde olacaktır. Belki de yeni bir eve taşınmanın zamanı gelmiştir ve ilanlara bakmanın tam zamanıdır.



Yeni Ay ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Yeni Ay ile birlikte, ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. Yeni Ay’da Uranüs etkili olacak. Öncelikle ailenize ya da aynı evi paylaştığınız birine karşı meydan okuyacağınız durumlar oluşabilir. Kirada oturuyorsanız ev sahibiniz birden evden çıkmanızı isteyebilir. Aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili olumsuz koşullar oluşabilir. Uranüs'ün olduğu alanda ise, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili skandal, aniden gelişen, zorlayıcı durumlar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Yeni Ay aslında hayatınızı topyekun değişime doğru sürükleyebilir, özellikle aile yaşantısı, ilişkiler, kariyerle ilgili konularda. Bu değişim sürecini kavga ederek, meydan okuyarak değil de daha yumuşak geçirmeye bakın.