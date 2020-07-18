Akrep – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz.

Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. İş yerinizde, çalışma ortamınızda gereksiz sinirlenmeler, kibir, ukalalık yüzünden birlikte çalıştığınız kimselerle dalaşmamaya özen gösterin. İş ortamınız bu hafta ekstra gergin olabilir. İşinize gerekli, gereksiz çok karışılabilir ve bu sizin dengenizi bozabilir de. Bu hafta özellikle birlikte çalıştığınız kimselerle daha çok papaz olmaya işaret etmekte, ego çatışmaları söz konusu olabilir. Tüm iletişim kanalları ile sorunlu bir iletişim kurabilirsiniz. Bu haftanın ana teması aslında sizlerin iletişim olacak. Kullandığınız cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler sizi yarı yolda bırakabilir. Yol demişken, bu hafta araç kullanan arkadaşlar daha dikkatli olsunlar. Gereksiz agresyondan, tartışmalardan kaçınsınlar trafikte. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, iş ve kariyerinizi ilişkin konularda daha hızlı ve çabuk bir şekilde organize olabilecek, konuları daha kolay idare edebileceksiniz. Terfiler, yükselmeler sizleri bekliyor olacak. İş arayanlar ise, bu süreçte rahatlıkla iş bulabilecekler