Akrep – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. İş anlamında daha yaratıcı olabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, iş arıyorsanız yaratıcı taraflarınızı kullanabileceğiniz işlere veya sanatsal bir takım işlere girebilirsiniz. Ruhunuzun yapacağınız işlerle huzur bulmasını sağlayabileceksiniz. Eğer freelance olarak çalışıyorsanız, bu hafta sizler için oldukça bereketli ve kazançlı bir hafta olabilecek.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Enerjiniz yükselmeye başlayacak ve kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi paraya dönüştürebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar dikkat çekici olacak. Hayatın bir nevi odak noktası siz olacaksınız ve spot ışıkları üzerinizde parlayacak. Atılım yapma ve girişimlerde bulunma zamanı sizler için. Yalnız biraz egosantrik olabilirsiniz, dikkat etmenizde yarar var.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Sizleri psikolojik ve sağlık anlamında, trafikte, iletişimle ilgili konularda oldukça zorlayabilir. Sağlığınıza ekstra özen göstermenizde yarar var. Bu hafta kendinizi birden hastane koridorlarında bulabilirsiniz, psikolojik olarak takıntılı davranışlardan uzak durmanızda yarar var. Trafikte kimseyle dalaşmayın, kardeşleriniz veya komşularınızla münakaşa etmemeye özen gösterin. Kullandığınız iletişim aletleri de birden sapıtabilir, bilginiz olsun.