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Akrep – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 20, 2020
Akrep – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
21 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız;  iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, ruhsal konular ve psikolojik durumunuzla ilgili olacaktır. Bir dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzde ki 1 ay. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha bir çok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile fikirlerinizle göz kamaştıracaksınız. Projelerinizi hayata geçirme zamanı sizler için. Fikirsel anlamda harika destekler alabilecek, zihniniz zehir gibi çalışacak.

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