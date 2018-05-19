Akrep – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir.

Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. Paraya sorunları çözerek, engelleri aşarak kavuşabileceksiniz. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. İletişimle ilgili problemler pik yapabilir bu hafta. Bunun yanı sıra özellikle komşularınız, kardeşleriniz ve yakın çevrenizdeki kadınlarla ilişkilerinizde kriz yönetmeniz gerekebilir. Çevrenizdeki insanlara karşı katı, soğuk, geçimsiz davranmamaya özen gösterin. Merkür/Plüton etkileşimi ile de iletişimle ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmak, fikirler ve projeler üretmek ve akabinde bunları satmak için çok uygun bir süreçte olacaksınız. Web sitesi açmak, yazı yazmak, kitap yazmak, seminer vermek, eğitime başlamak için de gayet uygun bir hafta.