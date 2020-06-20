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Akrep – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 20, 2020
Akrep – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
22 Haziran haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. 6. evinizde ilerleyecek olan Mars iş ve çalışma ortamınızda sizi daha güçlü, çok daha fazla efor sarf edeceğiniz, çok yorulacağınız ama zafer duygusunu da sonuna kadar tadabileceğiniz etkilere işaret ediyor.

İşinizde, yaptığınız, uğraş verdiğiniz işlerde tuttuğunuz koparabileceksiniz. Yalnız iş yaptığınız kişilerle, müşterilerinizle, iş arkadaşlarınızla gereksiz tartışmalardan kaçınmanızda yarar var. İş yeri kazalarına, iş yerinde sakarlıklara karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Mars'ın burada ki etkisi yalnız sağlığı kötü etkiler, özellikle ateşli rahatsızlıklar keyfinizi kaçırabilir, midenizle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Hayatın olağan akışı içinde hızlı hareket etmekten sakarlıklar ve görünmez kazalar söz konusu olabilir.

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