Akrep – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca iş ve kariyerinize ilişkin konularda daha hızlı ve çabuk bir şekilde organize olabilecek, konuları daha kolay idare edebileceksiniz.

Terfiler, yükselmeler sizleri bekliyor olacak. İş arayanlar ise bu süreçte rahatlıkla iş bulabilecekler! Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etki ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha çok keyif ve mutlu olacağınız bir süreç başlıyor sizler için. Bu konulardaki isteklerinizi daha net bir şekilde ortaya koyabilir ve destek bulabilirsiniz. Üstlerinizle kuracağınız keyifli ve olumlu ilişkiler sayesinde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bunun yanı sıra popülerliğiniz artıyor ve daha görünür olmaya başlıyorsunuz. İş arayanlar özellikle, güzellik, kozmetik, giyim, takı, organizasyonlar ile ilgili konularda işe başlayabilirler. Venüs kariyeriniz konusunda, size destek vermek için kolları sıvıyor.