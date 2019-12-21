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Akrep – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 21, 2019
Akrep – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu
23 Aralık haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek içinde destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkiler söz konusu.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Yeni bir araba satın alabilir, heyecan verici bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ya da sürpriz ve heyecan verici bir projenin içine çekilebilir, ortaklıklara doğru yelken açabilirsiniz. Kardeşleriniz, kuzenlerinizle belki bir yeni bir fikri büyütüp genişletebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, yayıncılık, sosyal medya, internet işleri, web sitesi ile ilgili konularda sürpriz fırsat ve şanslar ile karşılaşabilirsiniz.

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